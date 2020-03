Ljubomir Živkov: Oranje

RTV pre 26 minuta | RTV

FARKAŽDIN - Znam odmalena šta je ugar, i začudiću se kad u školi budem nabasao na ugarskog kralja, ali i na ugarske velikaše – zašto se tako zovu feudalci koji lično nikad nisu uzorali ni meter brazde, za razliku od druga Tita koji se u svetlom odelu šivenom po meri latio pluga prilikom posete nekoj sremačkoj zadruzi, što ću doduše videti tek kad budem student marksizma i kad budem ručao u kafani koja je mora biti po Maršalu i nazvana “Orač”!

“Jesi uzugario?” – to sam čuo znatno pre nego što će me baba povesti da i ja ugarim, da me uputi u tajne te veštine osvojene kad su naši stari naposletku kazali zbogom skupljačkoj privredi i rešili da lično oni oru, seju i žanju! Ugariš kad pokosiš žito, neko ore dublje, neko pliće, na uzugarenim njivama negde se crni i sjaji nova zemlja, druge su njive svetlije, i štrnjika, umesto da se nađe u Zemljinoj kori, tu i tamo viri kroz brazde, koje vidiš tek kad njivi