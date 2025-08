"Verujem Ani da me je prijavila, iako Nisam dobio poziv od policije" Korda sumirao utiske nakon Elite i otkrio čime se bavi: "SAD vozim kamion i volim svoj posao" (Video)

Po izlasku iz "Elite 8", Ana Nikolić je tražila zabranu prilaska svom bivšem dečku Stefanu Kordi, a njih dvoje sinoć su se našli oči u oči u emsiji "Narod pita".

Ana Nikolić govorila je sinoć o Kordi, a on je zatim otkrio da se kaje zbog svega. "Nisam baš nešto najbolje. Iskreno očekivao sam da mi Ana pruži šansu za razgovor, ali ja imam tu neku zabranu prilaska. Nisam joj išao na kuću, ja radim i vozim svaki dan, nemam vremena za takve gluposti. Prijavila me je čim je izašla. Nisam dobio poziv od policije, ali ja joj verujem ako kaže da me je prijavila, ja se toga držim, tih mesec dana ću ispoštovati. Ne želim nikome da