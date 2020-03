Osetno hladnije i vetrovito, temperatura do 14 stepeni

N1 Info pre 8 sati | Beta

U Srbiji će danas vreme biti pretežno oblačno, osetno hladnije, sa umerenim, na planinama i istoku povremeno jakim severnim, severozapadnim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na zapadu, jugozapadu, jugu i istoku Srbije povremeno će padati kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. U ostalim krajevima vreme će biti uglavnom suvo. Jutarnja temperatura biće od nule do pet stepeni, u Negotinskoj krajini oko devet, a najviša dnevna od 6 do 14 stepeni. I u Beogradu će danas vreme biti pretežno oblačno, osetno hladnije. Ujutro je moguća slaba, kratkotrajna kiša. Vetar će biti umeren, severni, severozapadni. Jutarnja temperatura od tri do pet,