U Srbiji sutra sneg, RHMZ upozorava na formiranje visokog snežnog pokrivača

U Srbiji se od sutra očekuje sneg, a snežni pokrivač će na vežem delu zemlje biti od 10 do 15 centimetara, te će biti oblačno i osetno hladnije, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

RHMZ je upozorio da će sneg na planinama i u nižim predelima istočne Srbije biti visine od 20 do 40 cm. Duvaće slab i umeren vetar, na severu i istoku povremeno i jak, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura biće od minus pet do nula, a najviša dnevna od nula do četiri stepena. U Beogradu će biti oblačno i osetno hladnije, pre podne suvo, aposle podne i uveče že padati sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura će biti oko minus dva, a