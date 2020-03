Zagreb se ponovo jako tresao, građani nemaju mira (foto,video)

Mondo pre 1 sat | mondo.rs

Zagreb se ponovo jako tresao.

Zagreb se ponovo jako tresao. Prema prvim podacima EMSC-a potres je bio magnitude 3,7 po Richteru. Epicentar potresa je bio na deset kilometra dubine i to 4km sjeverno od Zagreba i 8km jugozapadno od Kašine. Iz seizmološke službe RH kažu da je magnituda bila 3,3 stupnja po Richteru. #Earthquake( #potres) possibly felt 2 min ago in #Zagreb- Centar #Croatia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/UgwvS86FQR Posle snažnih zemljtresa koji su pogodili