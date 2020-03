Vremenska prognoza - 24. mart

RTS pre 3 sata

Noćas i sutra sneg, a na istoku Srbije i na planinama i snežni nanosi. Snažan ciklon, ovaj put stiže sa istoka, iz Ukrajine. Očekuje se pojačanje vetra, a padavina će prestati u sredu krajem dana. Temperatra 10 stepeni ispod proseka. Ujutru od -3 do nule, dnevna od nule do 3 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor: RHMZ) 24.03.2020. Utorak: Oblačno, hladno i vetrovito povremeno sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Obilnije snežne padavine očekuju se u planinskim predelima i na istoku zemlje gde će doći do stvaranja snežnih nanosa. Vetar umeren i jak, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od -3 do 0 stepeni, a najviša dnevna od 0 do 3 stepeni. Upozorenje: Vlažan sneg i