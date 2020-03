Korona virus u Srbiji - potvrđena 222 slučaja, najavljuju se nove restriktivne mere

Subotica.com pre 34 minuta | Subotica.com

U Srbiji do sinoć u 18 časova zvanično ima 222 potvrđena slučaja obolelih od korona virusa. U periodu od 10 časova testirana je 61 osoba, od toga 34 su pozitivne na virus i nalaze se pod medicinskim nadzorom, u skladu sa zdravstvenim stanjem.

Do 18 časova, 22. marta, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirana je ukupno 761 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. Do sada su zabeležena ukupno 222 slučaja obolelih od Kovida-19. Novi presek će (nadalje) biti u 15 časova, kada će se uživo iz Vlade javljati stručnjaci i najviši zvaničnici. Od juče na snazi je nova mera Vlade Srbije koja je produžial trajanje policijskog časa, a koji će do daljeg biti od 17 do 5 časova