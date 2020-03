SZO: Pandemija se ubrzava, ali njenu putanju možemo izmeniti

Danas pre 37 minuta | Piše: Beta-AFP

Pandemija korona virusa se ubrzava međutim njena putanja može biti modifikovana, ocenio je danas šef Svetske zdravstvene organizacije pozivajući zemlje da krenu u „napad“ testiranjem svih slučajeva i stavljanjem u karantin njihovih bliskih kontakata.

„Više od 300.000 slučajeva bolesti KOVID19 zabeleženo je do sada. To je razarajuće, pandemija se ubrzava“ međutim „mi možemo da promenimo njenu putanju“, rekao je generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus na virtuelnoj konferenciji za novinare u Ženevi. Trebalo je 67 dana da se dođe do 100.000 zaraženih, 11 dana da ih bude 200.000 i samo četiri dana da dostigne 300.000, rekao je on. „Ali ono što je najvažnije je šta radimo. Ne možemo dobiti fudbalsku