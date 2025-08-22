Poljska uputila protestnu notu ruskoj ambasadi zbog eksplozije drona: "Ovo je neprijateljski korak"

Blic pre 46 minuta
Poljska uputila protestnu notu ruskoj ambasadi zbog eksplozije drona: "Ovo je neprijateljski korak"

Poljsko ministarstvo spoljnih poslova uputilo je danas protestnu notu ambasadi Rusije zbog drona koji je pao i eksplodirao na poljskoj teritoriji, saopštio je predstavnik za medije ministarstva Pavel Vronski.

U protestnoj noti, koja će biti prosleđena ruskom ministarstvu spoljnih poslova, ukazuje se na kršenje poljsko-ruskog sporazuma o prijateljstvu i saradnji, kao i Čikaške konvencije. Poljska strana je ocenila incident kao izrazito neprijateljski korak prema Poljskoj i EU. Portparol lokalne policije juče je naveo da je nepoznati predmet pao i eksplodirao u blizini sela Osinji, u Poljskoj, prenela je agencija Ria Novosti. Na licu mesta pronađeni su izgoreli metalni
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Zelenski optužio Moskvu da hoće da izbegne organizaciju susreta sa Putinom

Zelenski optužio Moskvu da hoće da izbegne organizaciju susreta sa Putinom

Danas pre 2 sata
Amerika uz Rusiju! Šok na glasanju u Savetu bezbednosti UN: Ovo se desilo prvi put posle 17 godina

Amerika uz Rusiju! Šok na glasanju u Savetu bezbednosti UN: Ovo se desilo prvi put posle 17 godina

Blic pre 1 dan
“Rusija se suočava sa kolosalnim pretnjama”

“Rusija se suočava sa kolosalnim pretnjama”

Vesti online pre 1 dan
RAT U UKRAJINI Zelenski: Moramo izvršiti pritisak na Putina, ovaj rat se mora okončati

RAT U UKRAJINI Zelenski: Moramo izvršiti pritisak na Putina, ovaj rat se mora okončati

Euronews pre 1 dan
Zelenski pozvao na brzi plan bezbjednosnih garancija nakon velikih ruskih napada

Zelenski pozvao na brzi plan bezbjednosnih garancija nakon velikih ruskih napada

Slobodna Evropa pre 1 dan
Rat - dan 1.275: Rusi napali američku fabriku u Ukrajini; Zelenski i Putin ipak tet-a-tet? FOTO/VIDEO

Rat - dan 1.275: Rusi napali američku fabriku u Ukrajini; Zelenski i Putin ipak tet-a-tet? FOTO/VIDEO

B92 pre 1 dan
Najmoderniji Su-35S isporučen vojsci Rusije

Najmoderniji Su-35S isporučen vojsci Rusije

Politika pre 1 dan

Ključne reči

EURusijaPoljska

Svet, najnovije vesti »

Poljska uputila protestnu notu ruskoj ambasadi zbog eksplozije drona: "Ovo je neprijateljski korak"

Poljska uputila protestnu notu ruskoj ambasadi zbog eksplozije drona: "Ovo je neprijateljski korak"

Blic pre 46 minuta
(Foto) lansirali krstareće rakete: Iranska mornarica pokrenula prvu vojnu vežbu od rata sa Izraelom

(Foto) lansirali krstareće rakete: Iranska mornarica pokrenula prvu vojnu vežbu od rata sa Izraelom

Blic pre 26 minuta
Nato članica uvela zonu zabrane leta: Dron zapalio useve, popucali prozori na kućama, ovo je hitna mera!

Nato članica uvela zonu zabrane leta: Dron zapalio useve, popucali prozori na kućama, ovo je hitna mera!

Kurir pre 56 minuta
Spremaju novu vojnu strategiju za Ukrajinu: Savetnici SAD i Evrope razmatraju i opciju slanja evropskih snaga u Ukrajinu, ali…

Spremaju novu vojnu strategiju za Ukrajinu: Savetnici SAD i Evrope razmatraju i opciju slanja evropskih snaga u Ukrajinu, ali pod komandom SAD

Blic pre 1 sat
Netanjahu naredio početak pregovora o oslobađanju izraelskih talaca i najavio plan o preuzimanju Gaze

Netanjahu naredio početak pregovora o oslobađanju izraelskih talaca i najavio plan o preuzimanju Gaze

Danas pre 1 sat