Poljska uputila protestnu notu ruskoj ambasadi zbog eksplozije drona: "Ovo je neprijateljski korak"

Poljsko ministarstvo spoljnih poslova uputilo je danas protestnu notu ambasadi Rusije zbog drona koji je pao i eksplodirao na poljskoj teritoriji, saopštio je predstavnik za medije ministarstva Pavel Vronski.

U protestnoj noti, koja će biti prosleđena ruskom ministarstvu spoljnih poslova, ukazuje se na kršenje poljsko-ruskog sporazuma o prijateljstvu i saradnji, kao i Čikaške konvencije. Poljska strana je ocenila incident kao izrazito neprijateljski korak prema Poljskoj i EU. Portparol lokalne policije juče je naveo da je nepoznati predmet pao i eksplodirao u blizini sela Osinji, u Poljskoj, prenela je agencija Ria Novosti. Na licu mesta pronađeni su izgoreli metalni