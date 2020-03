U Vojvodini 41 slučaj koronavirusa, u Novom Sadu 22 obolela pacijenta

Dnevnik pre 1 sat | Dnevnik.rs

NOVI SAD: U Kliničkom centru Vojvodine trenutno se leči 14 pacijenata zaraženih koronavirusom.

Iako je to stanje nepromenjeno od juče, prema zvaničnom izveštaju i izveštaju Instituta za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad je potencijalno najugroženiji grad posle Beograda, Niša i Valjeva, kazao je danas predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović. Juče, do 15.00 časova, u AP Vojvodini imali smo 41 pacijenta zaraženog virusom korona, a od toga 22 pacijenta nalaze se u Novom Sadu. To znači dodatnu opreznost i socijalnu distancu za sve naše građane, jer samo