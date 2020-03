Prvi slučaj korona virusa u Novom Pazaru

IndeksOnline pre 31 minuta

NOVI PAZAR – Prema podacima sa sajta covid19.rs jedna osoba u Novom Pazaru zaražema je korona virusom.

U Republici Srbiji je do 15 časova 26. marta 2020. godine registrovano ukupno 457 potvrđenih slučajeva COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova 26. marta 2020. godine testirani su uzorci 295 osoba od kojih je 73 pozitivno i 222 negativno na novi korona virus. Od potvrđena 73 slučaja, njih 47 je hospitalizovano. Do 15 časova 26. marta 2020. godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 1456 osoba koje su ispunjavale