Grenel: Kurti me je pogledao direktno u oči i rekao da će ukinuti takse

Blic pre 4 sata | Tanjug

Specijalni izaslanik američkog predsednika za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel izjavio je danas je da mu je odlazeći kosovski premijer Aljbin Kurti obećao ukidanje taksi na srpsku robu, a da od nove vlade očekuje da to obavezno učini, piše Gazeta Ekspres. "Pogledao me je direktno u oči i rekao da će ukinuti taksu", rekao je Grenel u intervjuu za "Presing" na TV7, prenosi Kosovo onlajn. On je podsetio da je stav SAD da stopostotna taksa, koja je uvedena pre