Na Kosovu šestoro dece mlađe od devet godina zaraženo korona virusom

Blic pre 1 sat | Srna

Na Kosovu i Metohiji je od ukupno 88 zaraženih virusom korona šestoro dece uzrasta od šest do devet godina, čak 38 je mlađe od 30 godina, a 13 je starije od 60 godina, saopštio je Institut za javno zdravlje u Prištini. Među obolelom decom je 12 onih koji imaju između 10 i 19 godina, a 20 starosne dobi od 20 do 29 godina. Njih 12 je od 30 do 39 godina, dok je 11 lica od 40 do 49 godina, a 12 je od 50 do 59 godina. U starosnoj dobi od 60 do 69 godina je četvoro, a