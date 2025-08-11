Toplotni talas u Srbiji: visoke temperature, upozorenja i rizik od požara do 17. avgusta

Naslovi.ai pre 54 minuta

Sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama do 40 stepeni, uz upozorenja za Beograd, opasnost od požara i vanrednu situaciju u Sjenici zbog suše.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je crveni meteo alarm za jug, istok Srbije, Pomoravlje i Kosovo i Metohiju zbog ekstremno visokih temperatura koje će trajati do 17. avgusta. U jugozapadnoj Srbiji je na snazi narandžasti, a u Bačkoj, Banatu, Sremu, Beogradu, zapadnoj Srbiji i Šumadiji žuti meteo alarm. Maksimalne temperature kretaće se od 34 do 40 stepeni, ponegde i više. Insajder Alo Telegraf

Danas se očekuje sunčano i veoma toplo vreme, sa najvišim temperaturama do 39-40 stepeni na jugu i jugoistoku, dok će sever, zapad i centralni delovi Srbije imati osveženje sa padom temperature za 3-6 stepeni i pojačanim severnim i severozapadnim vetrom. UV indeks je vrlo visok, pa se preporučuje zaštita od sunca i unos tečnosti. N1 Info Telegraf Radio 021

Meteorolog amater Ivan Ristić najavljuje da je pred nama poslednji izražen toplotni talas ovog leta, sa najtoplijim danima u južnim krajevima Srbije. Od 19. avgusta očekuje se naglo zahlađenje. Mondo Dnevnik

Prema prognozi za danas, maksimalne temperature u većini mesta kretaće se od 34 do 38 stepeni, lokalno i oko 40 stepeni, dok će na severu, zapadu i delu centralne Srbije temperature biti nešto niže, do 33 stepena. Vetar će biti slab i umeren, sa povremenim jakim severnim i severoistočnim udarima u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima. Biometeorološke prilike su nepovoljne. RTV Novi Pazar

RHMZ najavljuje da će se do kraja sedmice zadržati sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama od 34 do 38 stepeni, lokalno i do 40, uz upozorenje na visoke temperature za Beograd od srede, 13. avgusta. Danas Telegraf

Danas u podne najtoplije je bilo u Negotinu sa 38 stepeni, dok je najsvežije na Kopaoniku sa 23 stepena. U Zaječaru je temperatura dostigla 37 stepeni, a u Beogradu, Somboru, Zrenjaninu i Valjevu izmereno je 31 stepen. RTV Euronews Alo

Zbog isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina, RHMZ upozorava na izrazitu opasnost od požara na otvorenom, uz produžene visoke temperature do kraja sedmice. N1 Info Glas Zaječara Moj Novi Sad Euronews Jugmedia Alo

Na severu i zapadu Srbije danas je zabeleženo osveženje sa nižim temperaturama od 29 do 32 stepena, dok je u Beogradu 32 stepena. Južni i istočni delovi Srbije i dalje beleže visoke temperature, sa vrednostima do 40 stepeni. Telegraf

U Sjenici je proglašena vanredna situacija zbog elementarne nepogode - suše, što je posledica produženog perioda bez padavina i visokih temperatura koje pogoduju širenju požara na otvorenom. Alo

U Srbiji sutra preovlađuje sunčano vreme sa maksimalnom temperaturom do 38 stepeni, dok će u Beogradu biti do 32 stepena. RTS

