Licem u lice, a između kordon: Skupovi podrške vlasti i Dijani Hrki u Beogradu

Nešto više od godinu dana posle pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu i pogibije 16 ljudi, ispred skupštine Srbije u Beogradu licem u lice našle su se pristalice i protivnici vlasti.

Na jednoj strani bila je Dijana Hrka, majka nastradalog studenta u tragediji i ljudi koji je podržavaju, na drugoj pristalice i funkcioneri Srpske napredne stranke - a između kordon policije.

Skupovi su prošli u mirnoj, ali napetoj atmosferi.

Prema proceni policije, na skupu pristalica Srpske napredne stranke okupilo se oko 47.500 građana, dok je 2.600 ljudi pružilo podršku Hrki koja od 2. novembra štrajkuje glađu.

Hrka zahteva da se utvrdi ko je odgovoran za pad nadstrešnice, ali i da vlast raspiše parlamentarne izbore.

Pristalice vlasti slušale su muziku, palile baklje i uzvikivale parole podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, dok studenti i anti-vladini demonstranti sa druge strane kordona zviždali i uzvikivali „ko ne skače taj je ćaci“, pojam kojim se od početka godine nazivaju protivnici blokada.

Okupljeni su delovali rezignirano, pokušavali su da nadjačaju muziku povicima, dok su neki uplakani uzvikivali različite parole i uvrede na račun predsednika Srbije, javila je BBC reporterka Jelena Subin.

Na platou ispred Narodne skupštine i u Pionirskom parku, oko šatora gde borave protivnici studentskih blokada mesecima, okupile su se pristalice vlasti koje su u Beograd došle i autobusima iz različitih krajeva Srbije.

Među okupljenima su bili i Ana Brnabić, predsednica skupštine, Miloš Vučević bivši premijer i Siniša Mali, ministar finansija, ali ne i predsednik Vučić koji je ranije u toku dana pozvao pristalice SNS na miran skup i odgovorno ponašanje.

Pružajući podršku Hrki ispred Narodne skupštine našla se i Aleksandra Radović Nikitović iz Beograda „zbog sebe, majke, oca i sestra, ali prvenstveno zbog sve dece Srbije“.

„Dijana Hrka je nepremostiva, hrabra, neuništiva, posebna žena i divim joj se“, kaže ćerka poznatog sportskog komentatora i novinara Dragana Nikitovića, za BBC na srpskom.

Situacija će se, kaže, rešiti „najbolje moguće – životom u normalnoj državi“ u kojoj će se „predsednici menjati na četiri ili osam godina“.

„A drugi skup jednostavno ne vidim, ovde su moji ljudi“, dodaje.

Sa druge strane kordona, među SNS pristalicama bio je Stanoje iz Mladenovca koji je dočekao ljude sa Kosova koji hodaju ka Novom Sadu na protest vlasti.

„Veličanstven je skup, tu smo da odbranimo Srbiju od blokadera, ne daju da se krećemo, da radimo, da studenti studiraju“, kaže penzioner.

Hrku podržava u štrajku glađu, ali smatra da je „izmanipulisana“ i da „to treba da radi tamo gde treba - ispred Palate pravde gde sudstvo ne radi svoj posao“.

Podršku Hrki nekoliko dana pružaju stanovnici Beograda i drugih gradova u Srbiji, studenti, učenici i ratni veterani, smenjujući se pored njenog šatora uz zaštitnu ogradu kog Narodne skupštine.

U utorak su je obišli i opozicioni poslanici pre početka skupštinskog zasedanja, a podršku je dobila i od više poznatih ličnosti, među kojima su i sportisti, glumci i umetnici.

Poslednji u nizu sportista je srpski teniski as Novak Đoković koji je na Instagramu objavio poruku podrške na kojoj, između ostalog, piše „bol majke ne sme biti predmet ruganja“.

Porodice ubijenih u beogradskoj osnovnoj školi „Ribnikar" takođe su podržale Hrku „tražeći odgovornost za sve nasilno prekinute živote, poštovanje prema stradalima, brigu o žrtvama".

Na stepeništu Narodne skupštine je i nekoliko zelenih šatora u kojima štrajkuje glađu i SNS poslanik Uglješa Mrdić, nezadovoljan radom tužilaštva u vezi sa padom nadstrešnice.

Pristalice vlasti su počele da se u većem broju okupljaju 2. novembra, puštajući nacionalističke i narodne pesme, plešući i pevajući pored velikih belih šatora koji na Trgu Nikole Pašića.

Između ostalih, čuli su se i 'Veseli se srpski rode', kao i stih druge pesme 'pošla majka sina da potraži', što je izazvalo gnev antivladinih demonstranata koji smatraju da je neprimereno i neljudski puštati pesme majci koja tuguje za sinom i traži pravdu.

Šatori su podignuti kako bi pristalice vlasti, kažu, „sprečile antivladine demonstrante da nasilno zauzmu skupštinu".

Prve večeri zabeleženi su i incidenti kada su iz pravca Pionirskog parka, gde je u martu grupa ljudi koja se kolokvijalno naziva „studenti koji žele da uče“ podigla šatore uoči velikog protesta u Beogradu, poletele baklje i topovski udari.

