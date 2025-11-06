Hitna pomoć: Motociklista (28) lakše povređen u udesu u Nemanjinoj

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Hitna pomoć: Motociklista (28) lakše povređen u udesu u Nemanjinoj

Muškarac star 28 godina zadobio je lakše povrede kada je oboren sa motocikla sinoć u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Udes se dogodio na uglu ulica Kneza Miloša i Nemanjine, u 20.51 čas, a povređeni je prevezen na VMA. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 103 puta, a od toga je 19 intervencija bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, među njima astmatičari, kao i onkološki i psihijatrijski pacijenti.
