Hitna pomoć: Motociklista (28) lakše povređen u udesu u Nemanjinoj

Muškarac star 28 godina zadobio je lakše povrede kada je oboren sa motocikla sinoć u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Udes se dogodio na uglu ulica Kneza Miloša i Nemanjine, u 20.51 čas, a povređeni je prevezen na VMA. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 103 puta, a od toga je 19 intervencija bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, među njima astmatičari, kao i onkološki i psihijatrijski pacijenti.