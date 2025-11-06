Kragujevčani mrtvi pijani završavali na Urgentnom: Lekari imali tešku noć, obavili ogroman broj pregleda

Kragujevčani mrtvi pijani završavali na Urgentnom: Lekari imali tešku noć, obavili ogroman broj pregleda

Tokom prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu imale su pune ruke posla.

Na terenu su intervenisale čak 51 put (32 puta tokom dana i 19 tokom noći), dok je u ambulanti obavljeno 63 pregleda odraslih osoba – 13 preko dana i čak 50 noću, uz dodatnih 19 pregleda dece na pedijatriji. - Ukupno je zabeleženo 15 intervencija na javnim mestima. Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa povredama, srčanim tegobama, visokim pritiskom i dijabetesom, dok su noću lekari najviše zbrinjavali astmatičare, pacijente sa epileptičnim napadima i
