Policajac pucao na devojku koja ga je napala nožem u PS Savski venac

N1 Info pre 6 minuta  |  Beta
Policajac je rano jutros ranio devojku koja je nožem nasrnula na njega na ulazu u policijsku stanicu Savski venac, saznaje RTS.

Oboje su prebačeni na Vojnomedicinsku akademiju. Policajac je ranio devojku (24) koja je nožem nasrnula na njega na ulazu u Policijsku stanicu Savski venac. Kako RTS nezvanično saznaje, incident se dogodio oko 4 sata na ulazu u PS Savski venac. Oboje su prebačeni na Vojnomedicinsku akademiju. U Beogradu je sinoć povređen i motociklista na uglu ulica kneza Miloša i Nemanjine, rečeno je Beti u Hitnoj pomoći. Ekipe Hitne pomoći imale su 107 intervencije od kojih 20
Euronews pre 1 sat
Kurir pre 1 sat
Alo pre 1 sat
B92 pre 1 sat
Telegraf pre 2 sata
N1 Info pre 6 minuta
RTV pre 41 minuta
Beta pre 5 minuta
BBC News pre 1 minut
RTV pre 5 minuta