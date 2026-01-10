Srbija pod snegom - U Loznici sedmi dan bez struje, električna energija počela da stiže u Majdanpek i mionička sela

Snežne padavine u Srbiji u pojedinim mestima napravile su ozbiljne poteškoće u saobraćaju i snabdevanju strujom. Vanredna situacija proglašena je u: Valjevu, Majdanpeku, Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, Sjenici, Vladimircima i delu Prijepolja. Vlada Srbije saopštila je da je od danas naloženo direkciji policije i Sektoru za vanredne situacije da nastupe združenim snagama, uz aktivnije uključivanje pripadnika Žandarmerije, kako bi se odgovorilo na sve izazove zbog lošeg vremena.

Vlada Srbije: Aktivnije uključivanje Žandarmerije kako bi se odgovorilo na sve izazove sa snegom U skladu sa nalogom predsednika Vlade Republike Srbije Đure Macuta, usled otežanih vremenskih uslova biće pojačano angažovanje službi na terenu kako bi se pružila brza i efikasna pomoć građanima, navodi se u saopštenju Vlade. Kako se dodaje, direkciji policije i Sektoru za vanredne situacije naloženo je da od danas nastupe združenim snagama, uz aktivnije uključivanje