Srbija pod snegom: Vanredna situacija u devet opština, kritično u Sjenici i Prijepolju, bez struje više od 22.000 potrošača

RTV pre 2 sata  |  RTS, Tanjug, RTV
Srbija pod snegom: Vanredna situacija u devet opština, kritično u Sjenici i Prijepolju, bez struje više od 22.000 potrošača…

BEOGRAD - Snežne padavine u Srbiji u pojedinim mestima napravile su ozbiljne poteškoće u saobraćaju i snabdevanju strujom. Vanredna situacija trenutno je proglašena na teritoriji devet opština, odnosno na celoj teritoriji grada Loznice, Valjeva, opštine Osečina, Mali Zvornik, Krupanj, Vladimirci, Majdanpek, Sjenica, kao i na delu teritorije opštine Prijepolje, saopštili su danas iz Sektora za vanredne situacije MUP-a.

Kako su naveli iz tog sektora od početka snežnih padavina, od 4. januara do jutros u 6 časova sektor za vanredne situacije imao je 72 intervencije, angažovano je 175 vatrogasaca-spasilaca, sa 77 vozila, 19 pumpi i tri čamca, prenosi RTS. Najveći broj intervencija odnosio se na uklanjanje oborenih stabala, 45, crpljenje vode, asistencije ekipama hitne pomoći, a od 4. januara do danas evakuisano je 30 lica. Pomoćnik načelnika Uprave za Vatrogasno-spasilačke jedinice
