Zbog vremenskih nepogoda delovi Zubinog Potoka i Zvečana bez struje

RTV pre 42 minuta  |  Tanjug
Zbog vremenskih nepogoda delovi Zubinog Potoka i Zvečana bez struje

BEOGRAD - Pomoćnik Rukovodioca za odbranu od poplava JVP "Srbijavode" Vladimir Beljinac izjavio je danas da je na vodotocima na kojima je proglašena vanredna odbrana od poplava među kojima su Drina, Timok i Lim, izmereno opadanje vodostaja.

Beljinac je za Tanjug rekao da trenutno prolazi prvi poplavni talas i dodao da taj talas prolazi kroz Kraljevo i da se u uzvodnom delu reke Ibar vodostaj već smanjuje. Istakao je da građani Raške mogu da budu spokojni kada je u pitanju situacija na vodotocima zbog dobre saradnje sa sektorom za vanredne situacije. Dodao je i da su ekipe ''Srbijavode'' na terenu na lokacijama gde je zabeležen porast vodostaja, uz saradnju sa lokalnim službama. Beljinac je rekao da je
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Vanredna situacija u devet opština zbog snega: Bez struje oko 1.000 potrošača u ivanjičkom kraju, u Loznici još oko 134…

(BLOG) Vanredna situacija u devet opština zbog snega: Bez struje oko 1.000 potrošača u ivanjičkom kraju, u Loznici još oko 134 domaćinstva

N1 Info pre 22 minuta
MUP se hitno oglasio: Vanredna situacija proglašena u ovih 9 opština u Srbiji

MUP se hitno oglasio: Vanredna situacija proglašena u ovih 9 opština u Srbiji

Blic pre 22 minuta
Srbija pod snegom – Mesarović: Bez struje više od 22.000 potrošača; Situacija u Loznici se stabilizuje

Srbija pod snegom – Mesarović: Bez struje više od 22.000 potrošača; Situacija u Loznici se stabilizuje

RTS pre 22 minuta
Srbija pod snegom: Vanredna situacija u devet opština, kritično u Sjenici i Prijepolju, bez struje više od 22.000 potrošača…

Srbija pod snegom: Vanredna situacija u devet opština, kritično u Sjenici i Prijepolju, bez struje više od 22.000 potrošača

RTV pre 3 sata
Upozorenje na nove snežne padavine, u Sjenici i Prijepolju palo pola metra snega, vanredno u devet gradova i opština

Upozorenje na nove snežne padavine, u Sjenici i Prijepolju palo pola metra snega, vanredno u devet gradova i opština

NIN pre 5 sati
U ivanjičkom kraju bez struje oko 1.000 potrošača

U ivanjičkom kraju bez struje oko 1.000 potrošača

Danas pre 6 sati
Poplave na KiM! Naložene hitne evakuacije, presečeni putevi, mnoga domaćinstva danima bez struje i vode (video)

Poplave na KiM! Naložene hitne evakuacije, presečeni putevi, mnoga domaćinstva danima bez struje i vode (video)

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GračanicaTanjugSrbijavodeZubin PotokKraljevopoplaveRaška

Društvo, najnovije vesti »

U Loznici se stabilizuje situacija: Bez električne energije 134 domaćinstva

U Loznici se stabilizuje situacija: Bez električne energije 134 domaćinstva

Blic pre 27 minuta
"Za***i se i saznaj" - novi kontroverzni vaspitni trend koji je zaludeo roditelje: "Kad je vidim u majici po ovoj zimi, stomak…

"Za***i se i saznaj" - novi kontroverzni vaspitni trend koji je zaludeo roditelje: "Kad je vidim u majici po ovoj zimi, stomak seva, dođe mi da je pustim da se smrzne!"

Blic pre 47 minuta
Zbog palog drveće obstavljen saobraćaj na putu Donji Milanovac-Majdanpek preko Omana i kod Boljevca

Zbog palog drveće obstavljen saobraćaj na putu Donji Milanovac-Majdanpek preko Omana i kod Boljevca

Danas pre 1 sat
Kad Vesić nije kriv jer je tako rekao Vučić

Kad Vesić nije kriv jer je tako rekao Vučić

Danas pre 2 sata
RHMZ objavio kakvo će vreme biti narednih dana

RHMZ objavio kakvo će vreme biti narednih dana

Danas pre 2 sata