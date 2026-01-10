Zbog vremenskih nepogoda delovi Zubinog Potoka i Zvečana bez struje

BEOGRAD - Pomoćnik Rukovodioca za odbranu od poplava JVP "Srbijavode" Vladimir Beljinac izjavio je danas da je na vodotocima na kojima je proglašena vanredna odbrana od poplava među kojima su Drina, Timok i Lim, izmereno opadanje vodostaja.

Beljinac je za Tanjug rekao da trenutno prolazi prvi poplavni talas i dodao da taj talas prolazi kroz Kraljevo i da se u uzvodnom delu reke Ibar vodostaj već smanjuje. Istakao je da građani Raške mogu da budu spokojni kada je u pitanju situacija na vodotocima zbog dobre saradnje sa sektorom za vanredne situacije. Dodao je i da su ekipe ''Srbijavode'' na terenu na lokacijama gde je zabeležen porast vodostaja, uz saradnju sa lokalnim službama. Beljinac je rekao da je