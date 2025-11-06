Građani blokirali Ibarsku magistralu od Čačka ka Užicu

Više stotina građana blokiralo je oko 20 časova Ibarsku magistralu od Čačka ka Užicu.

Na večerašnji protest u Čačku pozvali su maturanti čačanske Gimnazije i studenti FTN-a, zahtevajući raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i u znak podrške Dijani Hrka, koja zbog pogibije sina i još 15 ljudi pre godinu dana u Novom Sadu štrajkuje glađu kod Doma Narodne skupštine Srbije u Beogradu. Blokada protiče mirno, uz prisustvo uniformisane policije. Protest građana, među kojima su čačanski maturanti i studenti Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Čačku,