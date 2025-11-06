Građani blokirali Ibarsku magistralu od Čačka ka Užicu

Danas pre 4 sati  |  Beta
Građani blokirali Ibarsku magistralu od Čačka ka Užicu

Više stotina građana blokiralo je oko 20 časova Ibarsku magistralu od Čačka ka Užicu.

Na večerašnji protest u Čačku pozvali su maturanti čačanske Gimnazije i studenti FTN-a, zahtevajući raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i u znak podrške Dijani Hrka, koja zbog pogibije sina i još 15 ljudi pre godinu dana u Novom Sadu štrajkuje glađu kod Doma Narodne skupštine Srbije u Beogradu. Blokada protiče mirno, uz prisustvo uniformisane policije. Protest građana, među kojima su čačanski maturanti i studenti Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Čačku,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Licem u lice, a između kordon: Skupovi podrške vlasti i Dijani Hrki u Beogradu

Licem u lice, a između kordon: Skupovi podrške vlasti i Dijani Hrki u Beogradu

BBC News pre 2 sata
Licem u lice, a između kordon: Skupovi podrške vlasti i Dijani Hrki u Beogradu

Licem u lice, a između kordon: Skupovi podrške vlasti i Dijani Hrki u Beogradu

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakSkupština SrbijeParlamentarni izboriNovi SadIbarska magistralaIzboriUžice

Društvo, najnovije vesti »

Jačanje saradnje: Macut i Mesarović sa kineskim kompanijama u Šangaju

Jačanje saradnje: Macut i Mesarović sa kineskim kompanijama u Šangaju

Blic pre 5 minuta
Dosta je sa nasiljem, manipulacijama i ponižavanjem

Dosta je sa nasiljem, manipulacijama i ponižavanjem

Ozon press pre 1 sat
Predsednica Meksika tužila muškarca koji ju je pipao na ulici

Predsednica Meksika tužila muškarca koji ju je pipao na ulici

Beta pre 2 sata
Licem u lice, a između kordon: Skupovi podrške vlasti i Dijani Hrki u Beogradu

Licem u lice, a između kordon: Skupovi podrške vlasti i Dijani Hrki u Beogradu

BBC News pre 2 sata
Vagone iznajmljuju po šest puta nižim cenama

Vagone iznajmljuju po šest puta nižim cenama

Radar pre 2 sata