Vučić povodom skupa svojih pristalica objavio da je ponosan na Srbiju, pozvao druge na dijalog

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je povodom večerašnjeg skupa svojih pristalica dovedenih iz raznih krajeva Srbije u ograđeno šatorsko naselje pod policijskim obezbeđenjem ispred Doma Narodne skupštine Srbije u Beogradu, objavio da je "ponosan na Srbiju", a one koji misle drugačije od njih, ponovo je pozvao na dijalog.

On je na Instragramu prvo objavio snimak skupa svojih pristalica, a potom i snimak Dijane Hrka koja kraj ograđenog prostora kod Skupštine štrajkuje glađu zbog pogibije sina i još 15 ljudi pre godinu dana u Novom Sadu, i građana koji su uz nju.

"Hvala za svaku izgovorenu reč. Ne ljutite se, čini mi se da građani Srbije zaslužuju više od ovoga što ste im ponudili", napisao je Vučić.

"Draga braćo i sestre, još jednom vas pozivam na dijalog i spreman da čujem i ovakve elitističke i visokoumne poruke, jer svaki razgovor je, ubeđen sam, blagorodan", napisao je Vučić.