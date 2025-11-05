Policija zadržala niške studente na ulazu u Beograd, jedna od njih privođena

Južne vesti pre 24 sata  |  Aleksandar Kostić
Četvoro studenata iz Niša koji su se uputili za Beograd kako bi pružili podršku Dijani Hrki zadržano je na samom ulazu u Beograd, a kako kažu studenti, jedna njihova koleginica bila je i privedena, ali je puštena nakon davanja izjave.

Na isključenju sa auto-puta, na samom ulazu u Beograd, su odmah zaustavljeni i držani su sat i po vremena, kažu studenti za Južne vesti, a Milicu Najdanović i Janu Golubović su odveli u prostoriju za pretres gde su ih, kako kažu, „skidali do gole kože“. Oko sat i 40 minuta su nas držali tu, a onda su došla 3 nova policijska auta i dovezli nas u Grocku. Trenutno smo ovde, čekamo, daje izjavu u svojstvu građana, čuli smo se sa advokatom i za sada je sve u redu – kaže
Ključne reči

NišGrockastudentiprotest

