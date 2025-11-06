Vremeplov: Počela Poćorekova ofanziva na Srbiju

RTV pre 52 minuta  |  Tanjug
Vremeplov: Počela Poćorekova ofanziva na Srbiju

NOVI SAD - Na današnji dan 1914. godine pod komandom generala Oskara Poćoreka u Prvom svetskom ratu je počela treća austrougarska ofanziva na Srbiju, okončana slomom i bekstvom preko Drine polovinom decembra 1914. Pobeda srpske vojske na Kolubari bila je prvi veliki uspeh saveznika nad Centralnim silama u Prvom svetskom ratu, a posle ponižavajućeg poraza Poćorek je penzionisan.

Danas je četvrtak, 6. novembar 2025. godine. Do kraja godine ima 55 dana. 1632 - Švedski kralj Gustav II Adolf, veliki vojskovođa i vojni reformator, poginuo je u Tridesetogodišnjem ratu u bici kod Licena, u kojoj je njegova protestantska vojska potukla rimokatoličku armiju nemačkog cara Ferdinanda II Habzburga pod komandom generala Albrehta fon Valenštajna. 1661 - Rođen je španski kralj Karlos II, poslednji monarh iz dinastije španskih Habzburga, koji je na presto
