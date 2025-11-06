Na današnji dan, 6. novembar

Danas je četvrtak, 6. novembar, a ovo su najvažniji događaji u istoriji koji su obeležili današnji dan.

355 - Rimski car Konstancije II je u Milanu proglasio svog brata od strica Julijana za svog savladara-cezara. 1632 - Švedski kralj Gustav II Adolf, veliki vojskovođa i vojni reformator, poginuo u Tridesetogodišnjem ratu, u bici kod Licena, u kojoj je njegova vojska potukla snage Protivreformacije pod komandom generala Valenštajna. 1813 - Meksiko roglasilo nezavisnost od Španije. 1844 - Španija dala nezavisnost Dominikanskoj Republici. 1860 - Za predsednika SAD