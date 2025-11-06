Na današnji dan: Poginuo Krcun, Sovjetska armija oslobodila Kijev, objavljeni "Rajski papiri"

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Na današnji dan: Poginuo Krcun, Sovjetska armija oslobodila Kijev, objavljeni "Rajski papiri"

Donosimo vam pregled značajnih i zanimljivih istorijskih događaja koji su se dogodili na današnji dan, 6. novembar.

1632 - Švedski kralj Gustav II Adolf, veliki vojskovođa i vojni reformator, poginuo je u bici kod Licena, u Tridesetogodišnjem ratu, u kojoj je njegova vojska potukla snage Protivreformacije pod komandom generala Valenštajna. 1661 - Rođen je španski kralj Karlos II, poslednji monarh iz dinastije španskih Habsburga (1665-1700). Posle njegove smrti počeo je Rat za špansko nasleđe (1701-14). Pošto nije imao sina, za naslednika je odredio Filipa Anžujskog, unuka Luja
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 6. novembar

Na današnji dan, 6. novembar

N1 Info pre 2 sata
Vremeplov: Počela Poćorekova ofanziva na Srbiju

Vremeplov: Počela Poćorekova ofanziva na Srbiju

RTV pre 5 sati
Na današnji dan, 6. novembar

Na današnji dan, 6. novembar

B92 pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KijevRajski papiri

Društvo, najnovije vesti »

Policajac pucao na devojku koja ga je napala nožem u PS Savski venac

Policajac pucao na devojku koja ga je napala nožem u PS Savski venac

N1 Info pre 3 minuta
Macut sa kineskim kompanijama: Veliki potencijal za unapređenje saradnje

Macut sa kineskim kompanijama: Veliki potencijal za unapređenje saradnje

RTV pre 38 minuta
Francuski radio: U Srbiji - Ruke su vam krvave, simbol građanskog pokreta jer korupcija ubija

Francuski radio: U Srbiji - Ruke su vam krvave, simbol građanskog pokreta jer korupcija ubija

Beta pre 2 minuta
Ispred Skupštine mirno, Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu, Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

Ispred Skupštine mirno, Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu, Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

RTV pre 2 minuta
Preživeli posle požara u Domu penzionera u Tuzli: 'Kao horor film'

Preživeli posle požara u Domu penzionera u Tuzli: 'Kao horor film'

BBC News pre 12 minuta