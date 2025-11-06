Na današnji dan: Poginuo Krcun, Sovjetska armija oslobodila Kijev, objavljeni "Rajski papiri"

Donosimo vam pregled značajnih i zanimljivih istorijskih događaja koji su se dogodili na današnji dan, 6. novembar.

1632 - Švedski kralj Gustav II Adolf, veliki vojskovođa i vojni reformator, poginuo je u bici kod Licena, u Tridesetogodišnjem ratu, u kojoj je njegova vojska potukla snage Protivreformacije pod komandom generala Valenštajna. 1661 - Rođen je španski kralj Karlos II, poslednji monarh iz dinastije španskih Habsburga (1665-1700). Posle njegove smrti počeo je Rat za špansko nasleđe (1701-14). Pošto nije imao sina, za naslednika je odredio Filipa Anžujskog, unuka Luja