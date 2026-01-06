Vučić čestitao Badnji dan svima koji slave po julijanskom kalendaru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas božićnu čestitku patrijarhu Porfiriju, sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve i svim vernicima koji Božić slave po julijanskom kalendaru.

"Vaša Svetosti, srdačno Vam čestitam najradosniji hrišćanski praznik Božić i želim srećnu i blagoslovenu Novu 2026. godinu. Praznik Roždestva Hristovog večiti je i univerzalni simbol mira, ljubavi i dostojanstva – temeljnih vrednosti koje su naši plemeniti preci ugradili u očuvanje porodice, doma, Otadžbine i našeg pravoslavnog identiteta koji s ponosom negujemo", naveo je Vučić.

Dodao je da država i u prazničnim danima stoji uz srpski narod na Kosovu i Metohiji i dodao da " jedino složni i jedinstveni možemo da čuvamo i razvijamo našu otadžbinu".

"Narod koji poznaje i poštuje svoje korene, odlučno gleda u budućnost. Slavna prošlost našeg naroda nas i na početku trećeg milenijuma hrišćanstva koliko nadahnjuje toliko i obavezuje da i u periodima izazova kao i u vremenima svakovrsnog napretka, uvek imamo najdublju svest o tome ko smo i kakve vrednosti baštinimo", kazao je on.

Prvi potpredsednik vlade Mali i ministri čestitali Badnji dan i Božić po julijanskom kalendaru

Prvi potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali i ministri su danas čestitali Badnji dan i Božić patrijarhu Porfiriju, sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve i svima koji slave po julijanskom kalendaru.

Mali, koji je i ministar finansija, čestitao je Badnji dan i Božić patrijarhu srpskom Porfiriju, sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve i svim vernicima koji slave po julijanskom kalendaru.

"Božić je pravo vreme da preispitamo urađeno, ali i da postavimo nove ciljeve. Da pružimo ruku jedni drugima i da, bez obzira na razlike, izgradimo zdrave odnose, koji će samo ubrzati razvoj i napredak naše Srbije. Da zajedno, složni, idemo napred i napravimo još bolje mesto za život svih građana", rekao je Mali.

"Neka nas praznik Hristovog rođenja ohrabri da i ubuduće gradimo društvo pravde, sloge i uzajamnog poštovanja", naveo je ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša.

Ministar pravde Nenad Vujić poželeo je da godina bude uspešna, mirna i ispunjena duhovnom radošću.

"Slaveći Božić, praznik večite radosti, porodice i zajedništva želim da večna ljubav Božija, kao i uvek, bude pokretač na činjenje plemenitih dela, jačanje međusobnog razumevanja i solidarnosti", kazao je Vujić, a prenelo ministarstvo u saopštenju.