Jačanje saradnje: Macut i Mesarović sa kineskim kompanijama u Šangaju

Blic pre 5 minuta
Jačanje saradnje: Macut i Mesarović sa kineskim kompanijama u Šangaju

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut poslednjeg dana radne posete Šangaju zajedno sa delegacijom Vlade Srbije održaće više važnih sastanaka sa kineskim kompanijama, dok će se potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetiće kompaniju "Chery Automobile".

Prof dr. Macut prvo će se sastati sa predstavnicima kompanije BGI Group koja se bavi biotehnologijom, pre svega u oblasti genetike. Tokom perioda borbe protiv pandemije Kovid-19, u aprilu 2020, sa BGI je potpisan Ugovor o donaciji Kine za izgradnju dve laboratorije "Vatreno oko", najmodernijeg tipa, za testiranje na korona virus, dok su stručnjaci BGI radili na osposobljavanju laboratorija koje su otvorene 20. aprila 2020. u Beogradu i 30. jula 2020 u Nišu. BGI
Otvori na blic.rs

Blic »

Nacrt budžeta za 2026. godinu: Kako će nam izgledati državna kasa i zna li Ministarstvo finansija nešto oko NIS-a što javnost…

Nacrt budžeta za 2026. godinu: Kako će nam izgledati državna kasa i zna li Ministarstvo finansija nešto oko NIS-a što javnost ne zna

Blic pre 8 sati
Raspisan Javni poziv za podsticaje: Evo ko u Srbiji može da dobije i do 2.500.000 dinara

Raspisan Javni poziv za podsticaje: Evo ko u Srbiji može da dobije i do 2.500.000 dinara

Blic pre 12 sati
Vučić: Rusi traže partnera za NIS, nisam pesimista

Vučić: Rusi traže partnera za NIS, nisam pesimista

Blic pre 12 sati
Naftni presek: Opet zasedao tim za krizne situacije, naftaši da se jave zbog uvoza! U rafineriji stanje redovno

Naftni presek: Opet zasedao tim za krizne situacije, naftaši da se jave zbog uvoza! U rafineriji stanje redovno

Blic pre 16 sati
"Srbija nastavlja intenzivnu saradnju sa kineskim partnerima"! Mesarović: Gradimo zajednicu naše dve države

"Srbija nastavlja intenzivnu saradnju sa kineskim partnerima"! Mesarović: Gradimo zajednicu naše dve države

Blic pre 16 satijoš 1 povezana
Blic »

Društvo, najnovije vesti »

Jačanje saradnje: Macut i Mesarović sa kineskim kompanijama u Šangaju

Jačanje saradnje: Macut i Mesarović sa kineskim kompanijama u Šangaju

Blic pre 5 minuta
Dosta je sa nasiljem, manipulacijama i ponižavanjem

Dosta je sa nasiljem, manipulacijama i ponižavanjem

Ozon press pre 1 sat
Predsednica Meksika tužila muškarca koji ju je pipao na ulici

Predsednica Meksika tužila muškarca koji ju je pipao na ulici

Beta pre 2 sata
Licem u lice, a između kordon: Skupovi podrške vlasti i Dijani Hrki u Beogradu

Licem u lice, a između kordon: Skupovi podrške vlasti i Dijani Hrki u Beogradu

BBC News pre 2 sata
Vagone iznajmljuju po šest puta nižim cenama

Vagone iznajmljuju po šest puta nižim cenama

Radar pre 2 sata