Sutra 20 stepeni, a onda obrt! Sneg! Vremenska klackalica u Srbiji, ovo je prognoza za naredne dane

Kurir pre 22 minuta

Sutra će ujutro ponegde na jugoistoku Srbije biti slabog mraza, a tokom dana se očekuje promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim periodima i ređom pojavom kratkotrajne kiše.

Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 7, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. I u Beogradu sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Posle podne u pojedinim delovima grada uz mogućnost kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 7, najviša dnevna oko 18 stepeni. U ponedeljak postepeno naoblačenje, posle podne u severozapadnim, a uveče u zapadnim i jugozapadnim