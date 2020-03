Vođa tima iz Kine: Uz mere, za mesec, dva Srbija stavlja epidemiju pod kontrolu

N1 Info pre 5 sati | Večernje novosti FoNet

Za mesec ili dva, ako se budu poštovale mere, epidemija kovida-19 u Srbiji krenuće silaznom putanjom, a kada četiri dana uzastopno bude zabeležen pad novoobolelih, biće potrebno još dodatnih 28 dana opreza, izjavio je doktor Peng Džićijang, vođa tima lekara iz Kine koji su došli u Srbiju da pomognu u borbi protiv epidemije.

"Kada četiri dana uzastopno budete imali pad novoobolelih, čekaju vas još dva ciklusa od po 14 dana, koliko obično traje inkubacija, znači dodatnih 28 dana opreza. Onda možete da odahnete", procenio je u razgovoru za "Večernje novosti" Peng Džićijang. On je rekao da veruje da će Srbija za mesec ili dva uspeti da epidemiju stavi pod kontrolu. Na pitanje od čega će zavisiti dalji tok epidemije, on je naveo da to zavisiti od toga koliko će se brzo otkriti oboleli,