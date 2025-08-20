ANEM: Nedopustiv napad policije na novinare ispred novosadskog suda

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) osudila je ometanje medijskog izveštavanja ispred zgrade u kojoj se nalaze sudovi i tužilaštva u Novom Sadu, kao i današnje napade na novinare N1 i portala Razglas ispred Suda.

U saopštenju ANEM navodi da je tokom jutrošnje blokade novosadskog suda policija u jednom trenutku rasterala građane kako bi zaposleni mogli da uđu u sud, kada su novinarka N1 Lea Apro i novinar portala Razglas news Žarko Bogosavljević više puta udarani štitovima i rukama i pored oznaka i legitimacija da je reč o novinarima. Žarko Bogosavljević je uzvikivao: "Novinar. Šta radiš ti. Ne smeš da udaraš novinara", a na snimcima se jasno čuje i Lea Apro koja ukazuje da