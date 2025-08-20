Novinarka N1 povređena prilikom intervencije policije ispred novosadskog suda

Radio 021 pre 41 minuta  |  021.rs, N1
Novinarka N1 povređena prilikom intervencije policije ispred novosadskog suda

Policija u Novom Sadu jutros je kod novosadskog suda rasterala okupljene građane i tom prilikom primenila prekomernu silu i prema novinarki N1 Lei Apro kao i Žarku Bogosavljeviću iz Razglas news-a.

Policija je to učinila iako su i Apro i Bogosavljević imali vidljive "Press" oznake. Novinarka N1 je tom prilikom zadobila povredu leve ruke, jer ju je jedan od policajaca snažno pritisnuo uz obližnje drvo. Kako može da se vidi na snimku koji je objavila Asocijacija nezavisnih elektronskih medija - ANEM, policija je tokom racije štitom odgurnula Bogosavljevića dok on izgovara: "Novinar! Šta radiš, ne smeš da udaraš novinara!" Na snimcima može jasno da se čuje i
