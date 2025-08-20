ANEM alarm: Policija napala novinare ispred novosadskog suda (VIDEO)

Cenzolovka pre 3 sata
ANEM alarm: Policija napala novinare ispred novosadskog suda (VIDEO)

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) najoštrije osuđuje napad policije na novinarke i novinare tokom protesta građana, i ometanje medijskog izveštavanja ispred zgrade u kojoj se nalaze sudovi i tužilaštva u Novom Sadu.

Tokom jutrošnje protestne blokade novosadskog suda, policija je u jednom trenutku rasterala građane okupljene ispred glavnog ulaza kako bi zaposleni mogli da uđu u sud. Tokom policijske akcije novinarka N1 Lea Apro i novinar Razglas news Žarko Bogosavljević više puta su udarani štitovima i rukama i pored oznaka i legitimacija da je reč o novinarima. Žarko Bogosavljević je uzvikivao: „Novinar! Šta radiš ti? Ne smeš da udaraš novinara!”, a na snimcima se jasno čuje i
U akciji policije u Novom Sadu povređena novinarka N1: Policajac je pritisnuo uz drvo i izbio joj telefon iz ruke

NUNS: Policija da prestane da napada novinare – nadležni da hitno reaguju na pretnje N1 i drugim medijima

Tokom racije u Novom Sadu povređena novinarka N1 (VIDEO)

Novinarka N1 povređena prilikom intervencije policije ispred novosadskog suda

ANEM: Policija da prestane da napada novinare i da im omogući nesmetan rad (VIDEO)

ANEM: Nedopustiv napad policije na novinare ispred novosadskog suda

VIDEO „Novinar! Šta radiš ti? Ne smeš da udaraš novinara!": Policija napala izveštače ispred novosadskog suda, udarala ih štitovima i rukama

Minimalac je jedno, minimalna potrošačka korpa drugo: Samo broj u statistici ili realni prikaz života?

Studentkinja, uhapšena u autobusu GSP-a, saslušana u Palati pravde: Puštena uz prekršajnu prijavu

Međunarodna i Evropska federacija novinara traže od srpske policije da zaustavi nasilje nad novinarima

(BLOG) I danas blokada suda u Novom Sadu, SNS poziva pristalice na skupove

Internacionalna federacija novinara poručuje: Policija mora da zaštiti novinare u Srbiji Novo

