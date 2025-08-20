ANEM alarm: Policija napala novinare ispred novosadskog suda (VIDEO)

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) najoštrije osuđuje napad policije na novinarke i novinare tokom protesta građana, i ometanje medijskog izveštavanja ispred zgrade u kojoj se nalaze sudovi i tužilaštva u Novom Sadu.

Tokom jutrošnje protestne blokade novosadskog suda, policija je u jednom trenutku rasterala građane okupljene ispred glavnog ulaza kako bi zaposleni mogli da uđu u sud. Tokom policijske akcije novinarka N1 Lea Apro i novinar Razglas news Žarko Bogosavljević više puta su udarani štitovima i rukama i pored oznaka i legitimacija da je reč o novinarima. Žarko Bogosavljević je uzvikivao: „Novinar! Šta radiš ti? Ne smeš da udaraš novinara!”, a na snimcima se jasno čuje i