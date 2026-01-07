Vučić: Probaćemo da kupimo još pet odsto NIS-a da bismo se bar za nešto tu pitali

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija u narednom periodu pokušati da kupi bar još pet odsto akcija u naftnoj industriji Srbije (NIS), što bi državi omogućilo "da se pita oko nečega (u toj kompaniji)". "Tada bismo imali 34 odsto u vlasništvu, onda možete da imate uvid u finansije i sve ostalo", rekao je Vučić u emisiji Božićni intervju na TV Informer. Na pitanje kako napreduju pregovori NIS-a i mađarskog MOL-a o otkupu ruskog većinskog udela u