Vučić: Izbori će biti u oktobru, novembru, ili decembru

Beta pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će ova godina u političkom smislu biti teška jer je izborna, te da će vanredni parlementarni izbori biti organizovani u oktobru, novembru, ili decembru.

On je za TV Infiormer rekao da datum održavanja izbora zavisi od dogovora političkih aktera, ukoliko, kako je naveo, oni žele da se dogovaraju.

Studenti u blokadi traže, već duže vreme, raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, dok deo opozicije smatra da ih Vučić ne raspisuje jer se plaši gubitka vlasti.

Na ranije pozive predsednika Srbije na razgovor o raznim temama studenti u blokadi i opozicija negativno su regovali.

Vučić je večeras ponovio da će ova godina, u ekonomskom smilu, biti najuspešnija.

Prema njegovim rečima, za ljude u Srbiji je važno da mir i stabilnost budu sačuvani i da se "ujedinimo".

(Beta, 07.01.2026)

Ključne reči

Aleksandar VučićParlamentarni izboriPredsednik SrbijeIzbori

