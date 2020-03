Italija produžava važenje vanrednih mera do Uskrsa

Blic pre 19 minuta | Tanjug

Italijanska vlada saopštila je danas da će važenje oštrih mera uvedenih zbog izbijanja epidemije korona virusa, koje ističe u petak, produžiti najmanje do uskršnjih praznika, iako opada broj novoobolelih, javlja Rojters. - Procena je da se važenje svih mera produži bar do Uskrsa - naveo je u izjavi za javnost ministar zdravlja Roberto Speranca posle sastanka naučnog komiteta koji savetuje vladu. On nije naveo datum do koga će važiti sadašnje mere, ali je dodao da