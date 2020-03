Vlada CG: Nije uveden policijski čas, samo zabrana kretanja

Danas pre 49 minuta | Piše: Beta

Crnogorska vlada saopštila je danas da nisu tačne tvrdnje da je uveden policijski čas iako je ograničeno kretanje ljudi svakog radnog dana od 19.00 do pet sati ujutro a vikendom od 13.00 do 5 časova.

Novim privremenim merama crnogorskog Nacionalnog koordinacionog tela za zaštitu građana od korona virusa uvedene su strože mere koje su odmah počele da se primenjuju, a deo opozicije, nevladinog sektora i pravnika ih je kritikovao, posebno jer nije uvedeno vanredno stanje. Tako je zabranjen izlazak iz stanova i kuća od 19.00 do 5 sati ujutro od ponedeljka do petka. Vikendom će mera važiti od subote u 13.00 do ponedeljka u 5 sati ujutro. „Netačne su tvrdnje