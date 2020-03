Kon: Nije potrebno uvođenje 24-časovne zabrane kretanja ako ima discipline

Insajder pre 45 minuta | Beta

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da ukoliko građani budu disciplinovani uvođenje 24-časovne zabrane kretanje nije potrebno.

Kon je za TV N1 rekao da je preduslov za uvođenje 24-časovne zabrane kretana „ozbiljno pogoršanje situacije“ i naveo je da to znači „nagli skok broja zaraženih i umrlih“. „Teoretski i praktično potpuno je nemoguće ako 24 časa u 14 dana nema mogućnosti kontakta, da virus opstane. To bi imalo smisla ako bi došlo do naglog skoka i posledičnog povećanja umiranja, što nije nemoguće da se desi. To je poslednja varijanta“, rekao je Kon. Naveo je da će se kroz pet ili