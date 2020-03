U Rusiji 500 novih slučajeva koronavirusa, umrlo 17 osoba

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Rusiji je do danas registrovano ukupno 2.336 inficiranih koronavirusom, što je 500 više nego prethodnog dana.

Do sada je umrlo 17 osoba, od kojih osam za poslednja 24 sata, saopštile su zdravstvene vlasti. Samo u Moskvi, gde je od juče na snazi zabrana kretanja, obolelo je više od 1.600 ljudi. Među novoinficiranima je 40 odsto ljudi od 40 do 65 godina i skoro 35 odsto od 18 do 40 godina. Njih oko 10 odsto je u poslednje dve nedelje posećivalo evropske države, naveo je Rosepidemnadzor. Ruski regioni su sledeći za primerom Moskve i Moskovske oblasti takođe uveli potpuni