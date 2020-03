Ko je ovde lud? Vlast pozivala u šoping, a Dačić se sada čudi: Ne mogu da shvatim da u Milanu ima 20 turista koji traže pomoć

Pravda pre 5 sati | TV Prva/Fonet

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da od pre nekoliko dana Srbija skoro da nema nijednog građanina blokiranog na aerodromima i graničnim prelazima u drugim državama, ali je poručio svima da računaju na karantin od barem 14 ili 28 dana po povratku u zemlju.

On je rekao da će, uključujući današnji let za Istanbul i Bukurešt, u Srbiju biti vraćeno 1.984 osobe. "Najmanje 15 odsto ljudi je bilo na letu i uopšte se nije pojavilo. Desi se da pošaljemo avion, a da se on poluprazan vrati. Kad smo organizovali prevoz na Maltu, javilo se 40-ak ljudi koji je htelo da ode na Maltu", rekao je ministar. Dačić je rekao da se razmatraju prioriteti i da se vidi kakva je struktura onih koji žele da se vrate i dodao da bi sutra trebalo