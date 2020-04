Imunolog Srđa Janković: Evo šta treba da radite kad dođete kući iz prodavnice, imamo šansu da izbegnemo najgore

Kurir pre 52 minuta

Glavni poraz koji želimo i moramo da izbegnemo jeste da epidemija krene da se razvija ubrzano.

E to još možemo da izbegnemo, poručio je imunolog doktor Srđa Janković. - Ako se nekom učinilo da je to grubo, od čoveka na tom mestu ništa nije grubo u toj situaciji, to se mora reći. Umirujuće je da mi imamo šansu da izbegnemo to što zovemo lošiji scenario, ali ako samo umirujemo, moramo da kažemo da postoji jedna manjina naroda koja ovo nije shvatila ozbiljno - kazao je Janković. On dodaje da se većina ljudi ponaša ozbiljno i odgovorno i upozorio da će se lošiji