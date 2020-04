Zvaničnici EU pozdravili odluku Kosova o ukidanju taksi

N1 Info pre 1 sat | Beta

Komesar za proširenje Oliver Varhelji pozdravio je ukidanje taksi koje je Priština uvela na robu iz Srbije uz ocenu da je u pitanju ispunjenje jednog od uslova za nastavak dijaloga Beograda i Prištine.

"Sve trgovinske prepreke moraju da budu ukinute. Regionalna saradnja je ključna i neophodna i za borbu protiv zaraze COVID19", napisao je Varhelji na svom Tviter nalogu. I welcome the decision of caretaker #Kosovogovernment on lifting tariffs for goods from Serbia & Bosnia and Herzegovina - essential for Dialogue resumption w #Serbia. All trade barriers need to go - regional cooperation is key&necessary, also to fight #CoronavirusOutbreak. Kasno sinoć oglasio se i