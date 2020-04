Duži policijski čas – zabrana od 13 časova?

PP media pre 1 sat

Prijepolje/Priboj/Nova Varoš – Ograničenje kretanja u periodu od podneva ili 13 sati do pet ujutru – mogla da bude sledeća, oštrija mera u borbi protiv virusa korona – saznaju nezvanično “Novosti”. Uskoro duži policijski čas, foto: www.ppmedia.rs A.Rovčanin To bi, praktično, bio međukorak do eventualnog uvođenja danonoćnog policijskog časa, kao jedne od najrigoroznijih mera u bici za suzbijanje zaraze, koju je kao krajnju mogućnost pomenuo šef države Aleksandar