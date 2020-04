Apoteka Vranje prilagodila rad policijskom času

Jugmedia pre 3 sata | Gordana Nastić

Zbog produženog policijskog časa koji je uvela Vlada Republike Srbije sa ciljem da spreči širenje širenje korona virusa, a koji će početi u subotu u 13 časova i trajati do ponedeljka u 5 ujutro, vranjska Apoteka će ove subote raditi do 12 i 30 časova. Vrata ove Apoteke u centru grada biće u nedelju ponovo otvorena u periodu od 4 do 7 časova za sugrađane starije od 65 godina. Iz ove apoteke poručuju svojim sugrađanima da svakog radnog dana od 7 do 16