“Sredstvo kojim se dezinfikuju ulice u Beogradu je bezbedno za kućne ljubimce, slobodno možete da ih izvedete…”

Nedeljnik pre 1 sat | Nedeljnik.rs

Foto: Profimedia Zamenik gradonačelnika Goran Vesić, gostujući u jutarnjem programu na TV Prva govorio je o novim merama protiv širenja koronavirusa. “Šetnja kućnih ljubimaca je dozvoljena od 23h do 01h”, ponovio je zamenik gradonačlnika Beograda Goran Vesić. On je rekao i da je počela dezinfekcija beogradskih opština, a građani slobodno mogu da izvode kućne ljubimce u periodu kada je to dozvoljeno. “Jer, sredstvo za dezinfekciju je bezopasno za njih”, rekao je