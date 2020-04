Muškarac preminuo od koronavirusa u KC Vojvodine

Politika pre 1 sat

NOVI SAD – Rano jutros preminuo je još jedan pacijent od posledica koronavirusa u Kliničkom centru Vojvodine, izjavio je danas pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.

On je naveo da je to šesti smrtni slučaj u Vojvodini. Reč je o muškarcu iz Srema, iz sela Šatrinci, koji je rođen 1955. godine, a uz kovid 19 je imao i druge bolesti, između ostalih, dijabetes, koji je, rekao je Gojković, napravio trajna i ozbiljna oštećenja na krvnim sudovima, preneo je Tanjug. Gojković je rekao da je na području Vojvodine do sada registrovan 191 slučaj koronavirusa. Trenutno su 82 osobe hospitalizovane, a petoro je na respiratorima.