Novi toplotni talas u Srbiji donosi temperature do 38 stepeni i više, uz crveno upozorenje za nedelju

Naslovi.ai pre 16 minuta
RHMZ je izdao upozorenja na visoke temperature koje će trajati do 16. avgusta, sa najkritičnijim danom u nedelju zbog ekstremnih vrućina.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je izdao upozorenja na novi toplotni talas koji počinje 8. avgusta i trajaće do 16. avgusta, sa temperaturama koje će se kretati od 34 do 38 stepeni, a lokalno i više. Upozorenja uključuju žuti, narandžasti i crveni meteoalarm, pri čemu je nedelja proglašena najkritičnijim danom sa crvenim upozorenjem zbog ekstremnih vrućina. Serbian News Media Pressek Blic Blic Danas Dnevnik Stav.life NIN RTV Novi Pazar

Vreme će biti pretežno sunčano i toplo, sa slabim do umerenim promenljivim vetrom. U većim gradovima poput Beograda, Novog Sada i Niša očekuju se temperature do 33-35 stepeni, dok će tokom vikenda i naredne sedmice temperature porasti do 38 stepeni i više. Meteorolozi upozoravaju na potrebu zaštite od sunca i visokih temperatura. RTS Radio 021 Insajder Ozon Glas Zaječara Bujanovačke Zoom UE

Upozorenja se odnose i na hidrološke rizike zbog približavanja minimalnih srednjih mesečnih vrednosti proticaja na nekim rekama, kao i na stabilnu sinoptičku situaciju sa anticiklonalnim poljem koje donosi suvo i toplo vreme bez padavina. Pressek N1 Info Telegraf Glas Zaječara

