Razorna oluja preti Evropi, donosi vetar od 150km/h i talase od 10 metara: Evo šta očekuje Srbiju

Mondo pre 3 sata  |  Aleksandar Blagić
Razorna oluja preti Evropi, donosi vetar od 150km/h i talase od 10 metara: Evo šta očekuje Srbiju
Srbiju je zahvatio novi toplotni talas. Ovog poslepodneva temperature na jugoistoku Srbije i u južnom delu Velikog Pomoravlja dostižu 37 stepeni, u Beogradu je 32 stepena. Još vrelije je na jugozapadu Evrope, uz temperature iznad 40 stepeni. U ovom času nad severnim delom Atlantika nalazi se veoma snažna tropska oluja. Ona će se tokom vikenda premeštati na bezbednoj udaljenosti severnije od Azorskih ostrva i daleko je od svakog kopna. Udari vetra su i do 150 km/h,
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza 9. avgust 2025.

Vremenska prognoza 9. avgust 2025.

RTS pre 2 sata
Spremite se za vreli talas! Tropska oluja sa Atlantika šalje Srbiji najtopliji avgust evo kakve temperature nas čekaju!

Spremite se za vreli talas! Tropska oluja sa Atlantika šalje Srbiji najtopliji avgust evo kakve temperature nas čekaju!

Dnevnik pre 3 sata
Snažna tropska oluja sa Atlantika juri ka Evropi: Iznenadiće vas šta će doneti Srbiji

Snažna tropska oluja sa Atlantika juri ka Evropi: Iznenadiće vas šta će doneti Srbiji

Telegraf pre 4 sati
RHMZ: Novi toplotni talas od 8 do 20 avgusta – temperature do 40 stepeni

RHMZ: Novi toplotni talas od 8 do 20 avgusta – temperature do 40 stepeni

Jugmedia pre 5 sati
Od vikenda kreću paklene temperature, biće i do 40 stepeni: Ova 4 grada u Srbiji biće najtoplija

Od vikenda kreću paklene temperature, biće i do 40 stepeni: Ova 4 grada u Srbiji biće najtoplija

Mondo pre 5 sati
U subotu 36 stepeni

U subotu 36 stepeni

Radio 021 pre 5 sati
Novi toplotni talas u Srbiji sa vrhuncem 16. avgusta i temperaturama do 40 stepeni

Novi toplotni talas u Srbiji sa vrhuncem 16. avgusta i temperaturama do 40 stepeni

Naslovi.ai pre 6 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Tužilaštvo u Nišu ćuti: Šta je sa krivičnom prijavom studenata protiv Vučića i Pavlovića zbog poseta pacijentima sa teškim…

Tužilaštvo u Nišu ćuti: Šta je sa krivičnom prijavom studenata protiv Vučića i Pavlovića zbog poseta pacijentima sa teškim opekotinama u intenzivnoj nezi?

Danas pre 48 minuta
Počela blokada i u Nišu

Počela blokada i u Nišu

Danas pre 33 minuta
Ostrvo sa rajskim plažama na kom možete da kupite kuću i dobijete državljanstvo

Ostrvo sa rajskim plažama na kom možete da kupite kuću i dobijete državljanstvo

Danas pre 53 minuta
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 62. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 62. kolu?

Danas pre 28 minuta
„Letelo je kamenje veličine dečije glave“: Minirali stenu u centru Kopaonika

„Letelo je kamenje veličine dečije glave“: Minirali stenu u centru Kopaonika

Danas pre 43 minuta