Snažna tropska oluja sa Atlantika juri ka Evropi: Iznenadiće vas šta će doneti Srbiji

Srbiju je zahvatio novi toplotni talas. Ovog poslepodneva temperature na jugoistoku Srbije i u južnom delu Velikog Pomoravlja dostižu 37 stepeni, u Beogradu je 32 °C. Još vrelije je na jugozapadu Evrope, uz temperature iznad 40 stepeni. U ovom času nad severnim delom Atlantika nalazi se veoma snažna tropska oluja. Ona će se tokom vikenda premeštati na bezbednoj udaljenosti severnije od Azorskih ostrva i daleko je od svakog kopna. Udari vetra su i do 150 km/h,