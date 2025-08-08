Snažna tropska oluja sa Atlantika juri ka Evropi: Iznenadiće vas šta će doneti Srbiji

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Snažna tropska oluja sa Atlantika juri ka Evropi: Iznenadiće vas šta će doneti Srbiji
Srbiju je zahvatio novi toplotni talas. Ovog poslepodneva temperature na jugoistoku Srbije i u južnom delu Velikog Pomoravlja dostižu 37 stepeni, u Beogradu je 32 °C. Još vrelije je na jugozapadu Evrope, uz temperature iznad 40 stepeni. U ovom času nad severnim delom Atlantika nalazi se veoma snažna tropska oluja. Ona će se tokom vikenda premeštati na bezbednoj udaljenosti severnije od Azorskih ostrva i daleko je od svakog kopna. Udari vetra su i do 150 km/h,
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza 9. avgust 2025.

Vremenska prognoza 9. avgust 2025.

RTS pre 1 sat
Spremite se za vreli talas! Tropska oluja sa Atlantika šalje Srbiji najtopliji avgust evo kakve temperature nas čekaju!

Spremite se za vreli talas! Tropska oluja sa Atlantika šalje Srbiji najtopliji avgust evo kakve temperature nas čekaju!

Dnevnik pre 2 sata
Razorna oluja preti Evropi, donosi vetar od 150km/h i talase od 10 metara: Evo šta očekuje Srbiju

Razorna oluja preti Evropi, donosi vetar od 150km/h i talase od 10 metara: Evo šta očekuje Srbiju

Mondo pre 1 sat
RHMZ: Novi toplotni talas od 8 do 20 avgusta – temperature do 40 stepeni

RHMZ: Novi toplotni talas od 8 do 20 avgusta – temperature do 40 stepeni

Jugmedia pre 3 sata
U subotu 36 stepeni

U subotu 36 stepeni

Radio 021 pre 4 sati
Od vikenda kreću paklene temperature, biće i do 40 stepeni: Ova 4 grada u Srbiji biće najtoplija

Od vikenda kreću paklene temperature, biće i do 40 stepeni: Ova 4 grada u Srbiji biće najtoplija

Mondo pre 4 sati
Novi toplotni talas u Srbiji sa vrhuncem 16. avgusta i temperaturama do 40 stepeni

Novi toplotni talas u Srbiji sa vrhuncem 16. avgusta i temperaturama do 40 stepeni

Naslovi.ai pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognozavremeEvropatoplotni talasweather

Društvo, najnovije vesti »

Pravo opozicije da postoji

Pravo opozicije da postoji

Danas pre 26 minuta
Profesorka Krstić: Sada su posebno na udaru vlasti novinari koji devet meseci izveštavaju sa protesta

Profesorka Krstić: Sada su posebno na udaru vlasti novinari koji devet meseci izveštavaju sa protesta

Danas pre 46 minuta
Najefikasniji način da otopite led u frižideru

Najefikasniji način da otopite led u frižideru

Danas pre 1 sat
Na Batrovcima putnička vozila čekaju tri sata, na Horgošu oko sat

Na Batrovcima putnička vozila čekaju tri sata, na Horgošu oko sat

Danas pre 36 minuta
Aleksandar Vučić nije Slobodan Milošević

Aleksandar Vučić nije Slobodan Milošević

Danas pre 1 sat